МВД просит арестовать экс-главу компании "Интэкс" Максидова

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Следственный департамент МВД ходатайствует об аресте экс-главы компании "Интэкс" Артура Максидова вместе с владельцами группы "Сумма" Зиявудином Магомедовыми и его братом Магомедом. Об этом ТАСС сообщили в Тверском суде Москвы.

"Ходатайство об аресте Максидова будет направлено в суд сегодня, вместе с материалами в отношении Магомедовых", - сказала представитель суда.

Как ранее сообщили ТАСС в Тверском суде Москвы, об аресте Магомедова и его брата ходатайствует следственный департамент МВД, 31 марта будет рассмотрен материал в отношении Магомедова о заключении под стражу.

"Интэкс" - строительная компания, входит в группу "Сумма", была основана в 2005 году. Группа "Сумма" - диверсифицированный холдинг, объединяющий активы в портовой логистике, инжиниринге, строительстве, телекоммуникационном и нефтегазовом секторах. Основатель и акционер компании - Зиявудин Магомедов.