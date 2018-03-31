Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.03:
$ 57.26
€ 70.56
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

МВД просит арестовать экс-главу компании "Интэкс" Максидова

Происшествия
31 марта, 14:02 дата обновления: 31 марта, 14:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА, 31 марта./ТАСС

Сообщается, что ходатайство об аресте Артура Максидова будет направлено в суд вместе с материалами в отношении братьев Магомедовых

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Следственный департамент МВД ходатайствует об аресте экс-главы компании "Интэкс" Артура Максидова вместе с владельцами группы "Сумма" Зиявудином Магомедовыми и его братом Магомедом. Об этом ТАСС сообщили в Тверском суде Москвы.

"Ходатайство об аресте Максидова будет направлено в суд сегодня, вместе с материалами в отношении Магомедовых", - сказала представитель суда.

Как ранее сообщили ТАСС в Тверском суде Москвы, об аресте Магомедова и его брата ходатайствует следственный департамент МВД, 31 марта будет рассмотрен материал в отношении Магомедова о заключении под стражу.

"Интэкс" - строительная компания, входит в группу "Сумма", была основана в 2005 году. Группа "Сумма" - диверсифицированный холдинг, объединяющий активы в портовой логистике, инжиниринге, строительстве, телекоммуникационном и нефтегазовом секторах. Основатель и акционер компании - Зиявудин Магомедов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МИД: для паритета с РФ британцам понадобится сократить дипмиссию примерно на 50 человек
2
Источник: лишенную прав Мару Багдасарян задержали за рулем
3
МВД Великобритании назвало проверку самолета "Аэрофлота" рутинной процедурой
4
Командир самолета "Аэрофлота" рассказал, что искали британские службы на борту
5
Обвиняемая арендатор ТЦ в Кемерове уверена, что причиной пожара стал поджог
6
Движение поездов на Сокольнической ветке московского метро восстановлено после сбоя
7
Посол РФ увидел связь между делом Скрипаля, смертью Глушкова и досмотром самолета в Хитроу
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
ЧИТАЕТЕ ТАСС?
Добавьте tass.ru в свои источники