AFP: два человека погибли во Франции в результате падения самолета на автостраду

ПАРИЖ, 31 марта. /ТАСС/. Падение небольшого двухмоторного самолета на автостраду в центральной части Франции привело в субботу к гибели двух находившихся в нем человек. Об этом сообщило агентство AFP по данным, полученным от полиции и спасательной службы региона Рона- Альпы.

Инцидент произошел в районе города Сен-Шамон (департамент Луара). Согласно показаниям свидетелей, летчик потерял управление. В результате самолет сильно снизился и полетел прямо над автострадой, задев дорожные указатели. После этого он упал на автостраде на полосу для аварийной остановки, избежав столкновения с машинами.

Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что оба находившихся в самолете человека погибли.

В настоящее время одна из двух полос движения по автостраде по направлению к городу Лиону закрыта. По факту происшествия прокуратурой города Сент-Этьена начато расследование.