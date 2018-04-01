Летчик Ярошенко опасается, что ему могут "приписать" статьи на фоне политической ситуации

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 апреля. /ТАСС/. Российский летчик Константин Ярошенко, который отбывает 20-летний срок лишения свободы в американской тюрьме, опасается, что на фоне обострения отношений между Россией и США ему могут "приписать" преступления, которые он не совершал. Его уже допрашивали и обыскивали, не объяснив причин, рассказал ТАСС по телефону адвокат Алексей Тарасов, защищающий интересы летчика.

В субботу российские дипломаты в США потребовали от администрации тюрьмы, где находится Ярошенко, обеспечить его права и выразили обеспокоенность сообщениями об издевательствах над ним. В посольстве также заверили, что продолжат "добиваться обеспечения властями США условий содержания Ярошенко" для того, чтобы они соответствовали международным стандартам.

"По моим данным, действительно, Константина Ярошенко подвергли обыску на территории тюрьмы, это произошло 29 марта. Достаточно в грубой форме скомандовали, чтобы он отправился в помещение, где заседает тюремный лейтенант, это как заместитель начальника этого учреждения, и там он был подвергнут допросу и обыску. Такой эпизод, действительно, имел место быть, каких-либо причин для проведения этих мероприятий не было. Константин опасается, что ему могут что-то подбросить, или что-то приписать, что он не совершал", - говорит Тарасов.

Он также рассказал, что его подзащитный "чувствует предвзятость" [со стороны администрации тюрьмы], а в ходе обыска запрещенных предметов у Ярошенко не обнаружили.

"Конечно же, никаких нелегальных запрещенных предметов обнаружено не было в ходе этого обыска. <…> Его явно в чем-то либо подозревают, либо, как он сам опасается, его могут подставить, ему конкретно не объяснили (с чем связан допрос - прим. ТАСС). <…> Конечно же это все на фоне политической ситуации тяжелой в двусторонних отношениях", - полагает адвокат.

Тарасов добавил, что сейчас они отслеживают ситуацию, пока "рано об этом говорить, потому что каких-то конкретных претензий к Константину не было, не сказали, что он что-то нарушил". "Мы наблюдаем и отслеживаем эту ситуацию. На связи с Константином и его родственниками, отсматриваем и отслеживаем развитие событий", - добавил он.

В чем обвиняют летчика

Константин Ярошенко был осужден в США 7 сентября 2011 года на 20 лет лишения свободы, он полностью отрицает вину и считает свой арест провокацией, а дело - сфабрикованным.

В США летчик был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. Действовавшие под прикрытием американские агенты Федерального управления по борьбе с распространением наркотиков якобы уличили Ярошенко в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина.

Россиянин отбывает заключение в тюрьме Форт-Дикс в штате Нью-Джерси.

Официальные представители российских властей и семья летчика, которая проживает в Ростове-на-Дону, неоднократно обращались к США с просьбой выдать Ярошенко.

Осложнение отношений между США и Россией

26 марта США заявили о высылке сразу 60 российских дипломатов (46 человек из посольства в Вашингтоне, двое из генконсульства в Нью-Йорке, еще 12 сотрудников постоянного представительства РФ при ООН объявлены персонами нон грата), а также о закрытии генерального консульства России в Сиэтле. Такое решение было принято в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, в котором ряд стран Запада обвиняет Москву.

В минувший четверг в МИД РФ был вызван посол США в России Джон Хантсман, его проинформировали о том, что Москва в ответ объявляет персонами нон грата 58 сотрудников посольства США в Москве и двух работников генконсульства в Екатеринбурге, они должны покинуть страну до 5 апреля. Также отозвано согласие на открытие и функционирование генконсульства США в Санкт-Петербурге.