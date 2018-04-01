Следователи возбудили уголовное дело против и. о. главного архитектора Дербента

МАХАЧКАЛА, 1 апреля. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в отношении исполняющего обязанности начальника отдела по делам архитектуры и градостроительства администрации города Дербент - главного архитектора Абулферза Ахмедханова, который подозревается в халатности. Об этом ТАСС сообщил в воскресенье источник в правоохранительных органах республики.

"29 марта 2018 года возбуждено уголовное дело в отношении исполняющего обязанности начальника отдела по делам архитектуры и градостроительства администрации городского округа "город Дербент" - главного архитектора Абулферза Ахмедханова по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 (халатность) УК РФ", - сказал собеседник агентства.

По его словам, следствием установлено, что Ахмедханов, не проверив соответствие представленных компаниями-застройщиками документов требованиям Градостроительного кодекса РФ, выдал разрешение на ввод четырех пятиэтажных жилых домов. При этом ни один из этих домов не обеспечен коммунальной инфраструктурой.

"Указанные действия Ахмедханова повлекли существенное нарушение прав и законных интересов граждан и охраняемых законом интересов общества и государства. Мера пресечения в отношении чиновника не избрана, обвинение не предъявлено", - заключил собеседник ТАСС.