Большинство пациентов психоневрологического интерната в ЕАО умерли от пневмонии

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Пневмония стала преимущественной причиной смерти пациентов Биробиджанского психоневрологического интерната, где произошла вспышка гриппа и ОРВИ. Об этом ТАСС сообщили в управлении по внутренней политике Еврейской АО.

Восемь человек умерло в марте-апреле. Следователи возбудили уголовное дело по статьям УК РФ о халатности и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

"У семерых погибших подтвердился диагноз "пневмония". Кроме того, все они страдали основными тяжелыми заболеваниями и специалисты не исключают наложения нескольких факторов, в том числе обусловленных приемом лекарственных препаратов в связи с основным заболеванием", - сказала начальник управления по мониторингу, анализу и взаимодействию со СМИ управления по внутренней политике ЕАО Екатерина Ртищева.

Она уточнила, что причину смерти во вторник восьмого человека, женщины 57 лет, еще устанавливают. Штамм гриппа у нее не обнаружили, а основное заболевание связано с нарушением кровоснабжения головного мозга.

Ртищева добавила, что в больницах находятся более 70 человек. Состояние большинства - удовлетворительное, тяжелых нет. Новых заболевших в последние дни не выявлялось. В пятницу из больниц выписали десять человек, во вторник выпишут еще четверых.

В самом интернате, сказала она, провели полную дезинфекцию в одном из корпусов, противоэпидемические мероприятия продолжаются. Ввели круглосуточное дежурство врачей.