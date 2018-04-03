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Большинство пациентов психоневрологического интерната в ЕАО умерли от пневмонии

Происшествия
3 апреля, 5:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, апреля. /ТАСС

В учреждении провели полную дезинфекцию в одном из корпусов и ввели круглосуточное дежурство врачей

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МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Пневмония стала преимущественной причиной смерти пациентов Биробиджанского психоневрологического интерната, где произошла вспышка гриппа и ОРВИ. Об этом ТАСС сообщили в управлении по внутренней политике Еврейской АО.

Восемь человек умерло в марте-апреле. Следователи возбудили уголовное дело по статьям УК РФ о халатности и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

"У семерых погибших подтвердился диагноз "пневмония". Кроме того, все они страдали основными тяжелыми заболеваниями и специалисты не исключают наложения нескольких факторов, в том числе обусловленных приемом лекарственных препаратов в связи с основным заболеванием", - сказала начальник управления по мониторингу, анализу и взаимодействию со СМИ управления по внутренней политике ЕАО Екатерина Ртищева.

Она уточнила, что причину смерти во вторник восьмого человека, женщины 57 лет, еще устанавливают. Штамм гриппа у нее не обнаружили, а основное заболевание связано с нарушением кровоснабжения головного мозга.

Ртищева добавила, что в больницах находятся более 70 человек. Состояние большинства - удовлетворительное, тяжелых нет. Новых заболевших в последние дни не выявлялось. В пятницу из больниц выписали десять человек, во вторник выпишут еще четверых.

В самом интернате, сказала она, провели полную дезинфекцию в одном из корпусов, противоэпидемические мероприятия продолжаются. Ввели круглосуточное дежурство врачей.

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