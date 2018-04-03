Суд 9 апреля рассмотрит апелляцию на приговор по делу о крушении траулера "Дальний Восток"

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 апреля. /ТАСС/. Сахалинский областной суд 9 апреля рассмотрит апелляцию на приговор суда первой инстанции по делу о крушении в Охотском море большого автономного морозильного траулера "Дальний Восток", в результате которого погибли 69 человек. Об этом ТАСС сообщили в облсуде.

"Заседание назначено на 9 апреля в 15:20 местного времени (7:20 мск)", - сказала собеседница агентства.

Суд Южно-Сахалинска в ноябре 2017 года назначил подсудимым наказание в виде лишения свободы на сроки от пяти лет восьми месяцев до шести лет шести месяцев.

Траулер затонул 2 апреля 2015 года в Охотском море в 250 км южнее Магадана. Судно приписано к порту Невельск (Сахалинская область), судовладелец ООО "Магеллан". На его борту находились 132 человека, из которых спаслись 63.