СК возбудил дело по факту падения снега на коляску с ребенком в Перми

ПЕРМЬ, 3 апреля. /ТАСС/. Следователи управления СК России по Пермскому краю возбудили уголовное дело по факту падения снега и льда с крыши на коляску с годовалым ребенком 2 апреля в Кировском районе Перми. Ребенка, получившего тяжелую травму головы, доставили в реанимацию Краевой детской клинической больницы, сообщила во вторник пресс-служба ведомства.

"Возбуждено уголовное дело. Следователи допрашивают свидетелей. В офисе управляющей компании изымается документация, устанавливаются должностные лица, ответственные за проведение работ по очистке от снега крыши дома", - сообщили в СК, пояснив, что дело возбуждено по статье 238 УК РФ "Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".

По данным министерства здравоохранения Пермского края, ребенку пришлось сделать операцию.