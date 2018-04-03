В Подмосковье суд удовлетворил иск о закрытии 14 сайтов о зацепинге

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Транспортная прокуратура добивается блокировки 14 сайтов, обучающих зацепингу. Об этом сообщили ТАСС в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре (ММТП).

"На 14 интернет-сайтах размещена обучающая информация о методах и способах передвижения на непредназначенных для проезда частях железнодорожного транспорта, что впоследствии может повлечь причинение вреда жизни и здоровью граждан, в том числе несовершеннолетних. В целях устранения выявленных нарушений законодательства Восточной транспортной прокуратурой в Орехово-Зуевский городской суд Московской области направлены исковые заявления о признании информации запрещенной к распространению на территории РФ", - сообщили в ММТП.

Суд удовлетворил иск прокурора в полном объеме. Для блокировки сайтов после вступления решений суда в силу они будут направлены в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций для внесения в соответствующий реестр.