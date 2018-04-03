Суд Киева освободил задержанного на Украине азербайджанского журналиста Гусейнова

КИЕВ, 3 апреля. /ТАСС/. Суд Киева не стал продлевать меру пресечения в виде ареста азербайджанскому журналисту Фикрату Гусейнову, который в октябре 2017 года был задержан украинскими пограничниками по обвинению в незаконном пересечении границы. Об этом во вторник сообщил его адвокат Дмитрий Мазурок.

"Теперь Фикрат свободен, может делать что хочет", - заявил он "Общественному ТВ".

В то же время сам Гусейнов написал в Facebook, что прокурор не вернул ему паспорт. Защита расценивает это как незаконное действие и готовит заявление, сообщил в свою очередь адвокат.

Азербайджанский журналист Фикрат Гусейнов был задержан украинскими пограничниками в середине октября прошлого года в аэропорту "Борисполь" по обвинению в незаконном пересечении границы. Тогда в Госпогранслужбе Украины уточнили, что задержан гражданин Нидерландов, которого разыскивает Интерпол, и согласно учету Интерпола, этот гражданин числится в международном розыске с целью ареста для привлечения к уголовной ответственности за мошенничество и незаконную миграцию. Как уточнила тогда исполнительный директор украинского Института массовой информации Оксана Романюк, Гусейнов представляет "Туран ТВ" и азербайджанскую газету "Азалдиг", и, "судя по всему, Азербайджан объявил его в розыск через Интерпол, а Украина задержала согласно процедуре".

Впоследствии суд арестовал Гусейнова на 18 суток, но уже через две недели адвокаты добились освобождения журналиста из-под стражи: суд отпустил его на поруки депутата Николая Княжицкого и директора Адвокатского центра в Украинском Хельсинском союзе по правам человека Бориса Захарова.