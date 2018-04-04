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AFP: организатор "ограбления века" в Ницце предстал перед судом спустя более чем 40 лет

Происшествия
4 апреля, 18:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, апреля. /ТАСС

В 1976 году злоумышленники ограбили банк Societe General, украв 46 млн франков

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ТАСС, 4 апреля. Жак Кассандри, назвавший себя "мозгом ограбления века" в Ницце, приговорен в среду к 30 месяцам тюрьмы во Франции. Об этом сообщило агентство France-Presse.

Речь идет об ограблении банка Societe General 18 июля 1976 года. Тогда злоумышленники вынесли 46 млн франков (€27 млн) из хранилища банка и ушли через проход, прорытый из канализационной системы, найти деньги властям так и не удалось. Организатором преступления долгое время считался Альбер Спаджари, однако в 2010 году Кассандри написал роман под псевдонимом Амиго, где рассказал, что именно он разработал план ограбления.

Несмотря на то, что срок давности преступления истек в 2010 году, следствие предъявило ему обвинения в нецелевом использовании государственных средств, незадекларированной трудовой деятельности, торговле влиянием по объекту недвижимости на острове Корсика. При этом адвокаты Кассандри в ходе всего судебного процесса настаивали на том, что произведение, написанное 74-летним Кассандри, не может быть доказательством его причастности к преступлению.

Как отмечает агентство, ранее Кассандри был судим за сутенерство, ликвидацию группировки по торговле наркотиками и управление финансами преступной группировки в Марселе.

По мотивам ограбления были сняты несколько фильмов - "Помойки рая" (Les gouts du paradis, 1979) и "Без зла, без крови, без ствола" (Sans arme, ni haine, ni violence, 2008).

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