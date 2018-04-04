Два человека погибли при столкновении шести автомобилей в Сочи

СОЧИ, 4 апреля. /ТАСС/. Два человека погибли в результате столкновения шести автомобилей в Сочи в среду, сообщили ТАСС в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

"По предварительным данным, автомобиль "Нива" допустил столкновение с попутным автомобилем Mercedes. Всего в ДТП попали шесть автомобилей, каким образом это произошло уточняется. В "Ниве" два человека погибли на месте", - сказал представитель ведомства.

В пресс-службе главка уточнили, что автомобиль "Нива" оказался зажат между микроавтобусом и иномаркой.

"Первое ДТП - Kia и "Газель" столкнулись. Около места аварии остановилась "Газель" дорожников [микроавтобус дорожных рабочих]. Ехавшая сзади "Нива" начала тормозить, а водитель ехавшего за ней Mercedes, видимо, не успел сориентироваться и врезался в "Ниву". "Нива" оказалась зажатой между двумя машинами", - сказал представитель ведомства.

Он уточнил, что погибшие - водитель и пассажир отечественной машины. Информация о пострадавшем не подтвердилась.

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники полиции, организован объезд этого участка трассы.