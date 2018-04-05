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"Известия": осужденный в США россиянин Ярошенко жалуется на дискриминацию в тюрьме

Происшествия
5 апреля, 6:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, апреля. /ТАСС

Уточняется, что россиянин жалуется на постоянные досмотры и избирательное преследование со стороны главного дежурного офицера

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Константин Ярошенко

Константин Ярошенко

© Фото из семейного архива/ТАСС

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Константин Ярошенко, который отбывает 20-летний срок лишения свободы в американской тюрьме, на этой неделе направил в федеральное бюро тюрем письмо с требованием пресечь неправомерные действия со стороны администрации тюрьмы Форт-Дикс. Об этом пишет газета "Известия", в распоряжении которой есть письмо Ярошенко.

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"Я знаю, что у американских властей просто так ничего не происходит. Скорее всего, поставили задачу подставить или спровоцировать меня, чтобы можно было как-то оправдать отказ [президента США Дональда] Трампа в моей выдаче на родину, - говорится в письме. - Тогда можно было бы сказать, что российский летчик Ярошенко - закоренелый преступник, он опасен для российского общества. Но попытки провалились. Возможно, на время - ведь они ни перед чем не остановятся".

Ярошенко жалуется на постоянные досмотры и избирательное преследование со стороны главного дежурного офицера исправительного учреждения, отмечает газета.

1 апреля с Ярошенко встретились российские дипломаты, которым он рассказал о дискриминации. По их словам, россиянин предположил, что "его пытаются спровоцировать на нарушение режима с целью дальнейшего перевода в карцер и препятствования общению с родными, а также со СМИ".

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