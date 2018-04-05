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На Урале суд приговорил бизнесмена к 14 годам колонии за заказное убийство конкурента

Происшествия
5 апреля, 11:26 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 5, апреля. /ТАСС

Бизнесмен Ашот Григорян был убит в Екатеринбурге в 2003 году

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© Юрий Смитюк/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 апреля. /ТАСС/. Свердловский областной суд приговорил к 14 годам колонии строгого режима бизнесмен Арама Едигаряна, "заказавшего" конкурента убийце Арсену Байрамбекову. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Свердловского областного суда.

"Свердловский областной суд с учетом вердикта присяжных приговорил Едигаряна к 14 годам лишения свободы, Алиева - к 13 годам, но с учетом присоединения наказания по предыдущему приговору Алиеву назначено 14 лет лишения свободы. Отбывать наказание им предстоит в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, Едигарян обвинялся в организации убийства по найму, Алиев - в подстрекательстве и пособничестве убийстве по найму и общеопасным способом, а также незаконной перевозке огнестрельного оружия, боеприпасов в составе группы лиц по предварительному сговору.

В декабре 2003 года в Екатеринбурге был убит бизнесмен Ашот Григорян. По версии следствия, исполнитель получил от заказчика вознаграждение в $1,5 тыс. За это преступление был осужден экс-милиционер Арсен Байрамбеков. В 2016 году он был привлечен к ответственности за другие преступления, заключил со следствием сделку о сотрудничестве и указал на Едигаряна как на организатора убийства Григоряна. По данным следствия, Едигарян из-за возникших неприязненных отношений решил лишить жизни Григоряна при посредничестве Алиева.

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