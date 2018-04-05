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В Набережных Челнах задержали подозреваемого в ложном сообщении о минировании вокзала

Происшествия
5 апреля, 12:15 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 5, апреля. /ТАСС

Мужчину доставили в линейных отдел полиции города, решается вопрос о возбуждении уголовное дела

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КАЗАНЬ, 5 апреля. /ТАСС/. Полицейские задержали 33-летнего жителя Татарстана, подозреваемого в ложном сообщении о минировании железнодорожного вокзала в Набережных Челнах. Об этом в четверг сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

По данным ведомства, ночью 5 апреля мужчина позвонил на номер 112 и сообщил, что в здании железнодорожного вокзала заложена бомба. Пассажиров и сотрудников вокзала эвакуировали, взрывное устройство обнаружено не было.

"В результате слаженных действий правоохранителей была очень быстро установлена личность звонившего, им оказался 33-летний житель Республики Татарстан. Он доставлен в линейный отдел полиции Набережных Челнов, где сейчас с ним проводятся доследственные мероприятия", - говорится в сообщении.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье УК РФ "Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве", предусматривающей максимальное наказание до пяти лет лишения свободы.

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