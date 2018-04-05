Глыба снега упала с крыши на воспитанницу детсада в Ульяновске

УЛЬЯНОВСК, 5 апреля. /ТАСС/. Снежная глыба упала с крыши на воспитанницу детского сада в Ульяновске, ребенок госпитализирован, сообщил ТАСС в четверг старший помощник прокурора Ульяновской области Василий Зима.

"5 апреля в учреждение здравоохранения с травмами доставлена воспитанница детского сада номер 141 "Искорка". Установлено, что причиной трагедии стал сход на ребенка с кровли снежной глыбы", - сказал собеседник агентства.

Подробности о состоянии ребенка не сообщаются. Зима уточнил, что прокуратура Ленинского района Ульяновска проверит исполнение администрацией дошкольного образовательного учреждения требований законодательства об охране жизни и здоровья детей. Ход проверки находится на контроле руководства региональной прокуратуры.