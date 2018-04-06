Злоумышленники устроили поджог в храме Московской патриархии в Киеве

КИЕВ, 6 апреля. /ТАСС/. Неизвестные злоумышленники в ночь на пятницу устроили поджог в киевском храме Иерусалимской иконы Богородицы, который относится к Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). Об этом сообщил настоятель храма Дмитрий Гарчук.

"Кто-то совершил поджог храма, - написал он на странице в Facebook. - Прости, Господи, поджигателям, ибо не ведают, что творят".

В последнее время на Украине участились случаи осквернения храмов УПЦ МП. В феврале 2018 года неизвестные ограбили Свято-Покровский храм в Черноморске Одесской области, устроили погром в храме Рождества Пресвятой Богородицы Молченского женского монастыря в Путивле Сумской области, украли древние иконы из храма Рождества Пресвятой Богородицы в селе Клиновое Кировоградской области. В марте вандалы два раза поджигали церкви в Киеве: 11 марта пострадал храм Преображения Господня, а 14 марта - постройки на территории храма в Национальном историко-мемориальном заповеднике "Бабий Яр".

В 2017 году, по данным Отдела внешних церковных связей Московского патриархата, 19 храмов канонической Украинской православной церкви подверглись нападениям радикалов.