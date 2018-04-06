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В Смоленске возбудили уголовное дело из-за отключения отопления в многоэтажных домах

Происшествия
6 апреля, 11:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, апреля. /ТАСС

В дни аварии среднесуточная температура воздуха в городе составляла минус 12 градусов

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МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Управление СК РФ по Смоленской области возбудило уголовное дело из-за отключения отопления в двух микрорайонах Смоленска более чем на двое суток при температуре минус 12 градусов. Как сообщила в пятницу пресс-служба управления, к отключению привели две подряд аварии на теплосетях, случившихся в начале марта.

Авария произошла 2 марта, подачу тепла и горячей воды прервали в двух микрорайонах города. Без отопления более чем на двое суток осталось более 150 многоэтажных домов, пять детсадов, шесть лечебных учреждений, четыре школы и 13 предприятий и организаций. В дни аварии среднесуточная температура воздуха в городе составляла минус 12 градусов.

"Следственными органами СК РФ по Смоленской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей" в связи с отключением в начале марта теплоснабжения в двух микрорайонах областного центра", - сказано в сообщении облпрокуратуры.

Как сообщила прокуратура региона, проводившая проверку, причиной аварии стали сразу два прорыва, случившихся один за другим, на магистралях предприятий "Смоленсктеплосеть" и теплогенерирующей компании "Квадра" - "Смоленская генерация". По мнению прокуратуры, причина аварии была в том, что при эксплуатации трубопроводов нарушались правила эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных госстандартами.

Наказанием по этой статье может стать лишение свободы на срок до двух лет. Как добавили в СК, правовую оценку дадут не только действиям должностных лиц ПАО "Квадра" - "Смоленская генерация" и МУП "Смоленсктеплосеть", но и руководителей ряда управляющих компаний, ответственных за организацию теплоснабжения в домах.

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