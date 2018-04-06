Адвокат: сотрудник завода в Таганроге мог отравить коллег из-за личной неприязни

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 апреля. /ТАСС/. Подозреваемый в отравлении работников Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Г. М. Бериева (ТАНТК) Владислав Шульга мог пойти на это из-за личной неприязни к некоторым сотрудникам, рассказал ТАСС в пятницу адвокат одного из потерпевших Александр Попков.

Ранее по факту отравления возбудили уголовное дело по части 2 статьи 112 УК РФ "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью". Шульгу задержали 4 апреля, на следующий день Таганрогский городской суд поместил его под домашний арест на два месяца. По данным суда, подозреваемый полностью признал вину. Как ранее сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона, подозреваемый подсыпал таллий в кулер с водой.

"Я ознакомился с материалами. Как говорят дознаватели, это личная неприязнь - там два эпизода фигурирует отравления. В одном случае - карьерная неприязнь к одному из руководителей, который каким-то образом ущемлял [Шульгу]. Второй - конфликт дорожный, ДТП, с юристом [завода] повздорили, он решил отомстить", - пояснил Попков.

По словам адвоката, потерпевших не устраивает квалификация преступления. "Нас как потерпевших, кого я представляю, нас не устраивает квалификация по 112 статье [УК РФ] <…> Как можно говорить о средней тяжести вреда?" - сказал адвокат. - Должно быть проведено полноценное расследование, следователи должны исследовать все, в том числе применение мер безопасности [на заводе], все-таки, это особое предприятие, если человек может отравить, причем не один раз, а дважды, смог пронести [яд], при этом врачи медсанчасти не отреагировали на массовое заболевание вовремя - вопросы, наверное, к руководству будут. Сначала должно быть проведено расследование, потом уже задавать вопросы по поводу действия руководства, врачей и так далее".

История вопроса

Ранее сообщалось, что в крови у 28 из 37 обратившихся в лечебные учреждения сотрудников ТАНТК обнаружили соли таллия - металла, который относится к высокотоксичным ядам. По словам главы администрации Таганрога Андрея Лисицкого, всех обратившихся за медпомощью уже выписали из больниц. Они проходили лечение в больнице скорой помощи Таганрога, Ростовской областной больнице, а также в НИИ скорой помощи им. Н. Склифосовского в Москве.

Все помещения, в которых работали пострадавшие, проверили специалисты Роспотребнадзора. Кроме того, Таганрогский городской суд обязал авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева проводить периодические медосмотры работников и контролировать качество воды. По данным завода, они уже начали вести контроль качества воды, сейчас все сотрудники, у которых по заключению врачей имеются отклонения по содержанию таллия, получают необходимую помощь от предприятия.

Руководство научно-технического комплекса считает отравление сотрудников "бытовым конфликтом". Ранее на предприятии сообщили, что таллий при производстве не используется.

Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева находится в Ростовской области, входит в Объединенную авиастроительную корпорацию. Предприятие занимается разработкой новой авиационной техники, изготовлением опытных образцов, серийным производством летательных аппаратов различного назначения. Завод является производителем самолетов-амфибий Бе-200ЧС и специальных авиационных комплексов для Министерства обороны РФ.