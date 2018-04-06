В ЦФО по суду могут закрыть крупнейшие ТЦ из-за нарушений пожарной безопасности

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Проверки пожарной безопасности после трагедии в "Зимней вишне" выявили многочисленные случаи нарушений, в том числе в крупнейших и старейших торговых центрах регионов центра России. По некоторым случаям прокуроры направили в суды требования о закрытии этих объектов до устранения нарушений. В числе самых распространенных нарушений проверяющие называют отсутствие пожарной сигнализации, загроможденные пути эвакуации и неисправное пожарное оповещение.

Последний срок

"Подано три иска в суд о приостановлении деятельности до устранения нарушений трех крупнейших торгово-развлекательных центров Липецка - "Ноябрьский", "Москва", и "Европа". Шанс не закрыться у них есть только в том случае, если за две недели будут устранены все обнаруженные недостатки пожарной безопасности", - сообщила ТАСС помощник прокурора Липецкой области Татьяна Ткачева.

Перед угрозой закрытия оказался и один из старейших магазинов Тулы "Большой универмаг", где выявили несоблюдение требований к системам отопления, кондиционирования воздуха и противодымной вентиляции. Прекратить работу может и один из крупных детских развлекательных центров "Антошка" во Владимире, который расположен на четвертом этаже местного ТРЦ "Копеечка". Также прокуратура через суд требует закрыть четыре ТЦ в Рязанской области из-за ряда выявленных нарушений.

В надзорном ведомстве считают, что закрытие ТЦ в ЦФО не создаст торгового коллапса. По словам Ткачевой, в Липецкой области, например, есть множество ТЦ, которые показали себя "очень хорошо" с точки зрения пожарной безопасности, они станут заменой временно закрывшимся.

Нарушения также выявили и в небольших ТЦ. Например, в Брянске иск о приостановке деятельности прокуратура подала в отношении торгового центра "Никита". В четырехэтажном кирпичном здании находятся супермаркет, магазины одежды, фитнес-центр, ресторан, боулинг, гостиница. По данным пресс-службы областной прокуратуры, в ТЦ загромождены эвакуационные пути, отсутствует доступ к пожарным кранам, узкие выходы, в некоторых помещениях нет системы оповещения.

Решили закрыться сами

Не все торговые центры в ЦФО ждут решений по поводу закрытия или продолжения работы. Руководители некоторых таких объектов во Владимирской области решили закрыть их сами, чтобы устранить все выявленные ранее МЧС и прокуратурой нарушения. По словам прокурора региона Игоря Пантюшина, добровольно закрылись кинотеатр "Октябрь" в Муроме и ТЦ "Красная работница" в городе Киржач.

МЧС и прокуратура начали проверки не только торговых центров, но и других мест с массовым пребыванием людей в регионах ЦФО. В Туле нарушения пожарной безопасности выявили в городском Концертном зале, в Театре юного зрителя. На первом объекте не проводили обслуживание установок пожаротушения, а под лестницами хранили мебель и прочие вещи, в ТЮЗе при проверке не включилась автоматически система оповещения и управления эвакуацией при пожаре.

Как рассказал ТАСС худрук театра Владимир Шинкарев, все выявленные нарушения устранили за два дня, отметив, что "особых затрат на это не потребовалось".

При проверке ТЦ в регионах ЦФО попутно обнаружили и другие нарушения. Так, в ТРЦ "Западный" в Богородицком районе Тульской области выявили не только неудовлетворительное состояние электропроводки, но и отсутствие разрешения на ввод в эксплуатацию самого здания здания ТЦ. "Между тем, там работают порядка 16 арендаторов, два магазина в ТРЦ занимаются продажей товаров для детей в возрасте до шести лет", - сказали в прокуратуре региона. Гендиректору центра грозит уголовная ответственность. "Материалы проверки направлены в Следственный комитет по Тульской области для решения вопроса об уголовном преследовании", - сказали в прокуратуре региона.