МЧС выявило в 1,5 тыс. ТЦ нарушения, связанные с отделкой помещений

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. МЧС России совместно с прокуратурой проверили половину торговых центров после пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове: персонал более 2 тыс. объектов не обучен мерам пожарной безопасности, в 1,5 тыс. материалы для отделки помещений не соответствуют нормам. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе министерства.

"Специалисты МЧС совместно с сотрудниками прокуратуры провели комплексные проверки пожарной безопасности более чем 8,5 тыс. объектов с массовым пребыванием людей и торговли. Это составляет 50% от общего количества запланированных к проверке объектов, которых всего более 14,5 тыс., - сообщили в МЧС. - По результатам проверки выяснилось, что более чем на 2 тыс. объектов персонал не обучен мерам пожарной безопасности. На 1,5 тыс. объектов материалы, используемые для отделки помещений и путей эвакуации, не соответствуют установленным требованиям".

Самыми типичными нарушениями во время проверок стали отсутствие систем дымоудаления, автоматизированных систем, включающих оповещение и отключающих общую вентиляцию, звуковых и световых оповещателей, загромождение путей эвакуации, отсутствие подъездов пожарной техники к объектам, отделка горючими материалами, просроченные огнетушители и другое.

"С руководителями объектов проведено более 7 тыс. совещаний по вопросам обеспечения комплексной безопасности. Организовано порядка 8 тыс. тренировок по эвакуации людей в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, а с обслуживающим персоналом проведено свыше 11 тыс. инструктажей и бесед", - сообщили в МЧС.

Как отметили в министерстве, поскольку торговый центр - это совокупность помещений различного функционального назначения, в соответствии с Техническим регламентом и в связи с отсутствием требований пожарной безопасности этих помещений в едином объеме торгового центра необходимо разрабатывать специальные технические условия, что в большинстве своем не соблюдают.

Все проверки торговых центров будут проведены до конца апреля.