Источник: рабочих эвакуируют из-за задымления в шахте в Междуреченске Кемеровской области

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Почти 70 горнорабочих шахты имени Ленина в Междуреченске эвакуируют из-за задымления. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"На поверхность выводят 69 горнорабочих. По предварительным данным, пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что задымление произошло в выработанном пространстве конвейерного штрека на глубине 320 м.

"Работа шахты приостановлена, но все системы вентиляции и жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме", - сообщили в экстренных службах.

На месте работают два отделения горноспасателей. Причины задымления устанавливают.

В ГУ МЧС по Кемеровской области ТАСС сообщили, что из шахты на поверхность вывели 58 человек.

"Вышли на поверхность 58 из 69 человек", - сказали в ведомстве.

Шахта имени В. И. Ленина ("Томусинская 1-2") - угледобывающее предприятие, расположенное в городе Междуреченск Кемеровской области. Шахту ввели в эксплуатацию 30 октября 1953 года. В 2006 году она вошла в состав ОАО "Угольная компания "Южный Кузбасс".