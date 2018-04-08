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Четыре человека пострадали в результате пожара в многоэтажке под Саратовом

Происшествия
8 апреля, 22:10 дата обновления: 8 апреля, 22:49 UTC+3 САРАТОВ САРАТОВ 8, апреля. /ТАСС

Сотрудники МЧС эвакуировали из горящего дома более 50 человек

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САРАТОВ, 8 апреля. /ТАСС/. Более 50 человек эвакуировали из горящего дома в городе Энгельсе Саратовской области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС региона.

"В воскресенье вечером произошло возгорание квартиры на первом этаже в жилом трехэтажном четырехподъездном доме в городе Энгельсе. В результате из дома эвакуированы 55 жильцов, погибших в результате ЧП нет", - сказала собеседница агентства.

В результате пожара пострадали четыре человека, в том числе ребенок, сообщили в пресс-службе Энгельсского района. Ранее в региональном управлении МЧС сообщили о двух пострадавших - женщине и девочке 2009 года рождения.. 

"Всего в результате пожара пострадали четыре человека, один отказался от госпитализации, трое доставлены в больницу. Жильцы, эвакуированные во время пожара, на ночь определены в ближайшую школу", - уточнили в пресс-службе.

Собеседница агентства также уточнила, что пожар начался в квартире на первом этаже, но так как перекрытия и лестница в доме деревянные, огонь перекинулся на второй этаж.

Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание.

"Причины пожара устанавливаются. Также, в ближайшее время специалистам предстоит определить, возможно ли дальнейшее проживание в этом доме", - добавили в администрации.

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