Четыре туриста пропали в метель на горе в Красноярском крае

КРАСНОЯРСК, 9 апреля. /ТАСС/. Группа из четырех туристов пропала в метель на горе Аргиджек в Манском районе Красноярского края, сообщили в понедельник ТАСС в краевом главке МЧС.

"Они пропали там накануне. Поиски ведут краевые спасатели", - сказали в МЧС.

Как сообщили в краевом отряде "Спасатель", люди потеряли ориентир на горе Аргиджек, неподалеку от поселка Жайма, "по причине поднявшейся метели".

Гора Аргиджек расположена в 200 км от Красноярска, ее высота 1523 м, там еще лежит снег. Она легкодоступна для туристов, туда совершают туда однодневные походы.