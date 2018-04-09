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Четыре туриста пропали в метель на горе в Красноярском крае

Происшествия
9 апреля, 6:53 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 9, апреля. /ТАСС

Региональные спасатели ведут поиски

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КРАСНОЯРСК, 9 апреля. /ТАСС/. Группа из четырех туристов пропала в метель на горе Аргиджек в Манском районе Красноярского края, сообщили в понедельник ТАСС в краевом главке МЧС.

"Они пропали там накануне. Поиски ведут краевые спасатели", - сказали в МЧС.

Как сообщили в краевом отряде "Спасатель", люди потеряли ориентир на горе Аргиджек, неподалеку от поселка Жайма, "по причине поднявшейся метели".

Гора Аргиджек расположена в 200 км от Красноярска, ее высота 1523 м, там еще лежит снег. Она легкодоступна для туристов, туда совершают туда однодневные походы.

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