В Подмосковье погиб школьник, катавшийся на крыше скоростной электрички

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Школьник, катавшийся на крыше вагона электропоезда "Ласточка", погиб в Подмосковье. Об этом сообщила официальный представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК Елена Марковская.

"8 апреля, примерно в 19:40, москвич 2004 года рождения катался на крыше вагона скоростного электропоезда "Ласточка" сообщением Тверь - Москва. На 621-м км перегона станций Сходня - Химки малолетний не удержался и упал с подвижного состава. От полученных телесных повреждений пострадавший скончался на месте происшествия", - сообщила она.

По данному факту начата доследственная проверка. Следователи устанавливают все обстоятельства и причины случившегося.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.