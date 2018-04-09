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В Подмосковье погиб школьник, катавшийся на крыше скоростной электрички

Происшествия
9 апреля, 13:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, апреля. /ТАСС

Отмечается, что москвич 2004 года рождения не удержался на крыше "Ласточки", упал с подвижного состава и от полученных травм скончался

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МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Школьник, катавшийся на крыше вагона электропоезда "Ласточка", погиб в Подмосковье. Об этом сообщила официальный представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК Елена Марковская.

"8 апреля, примерно в 19:40, москвич 2004 года рождения катался на крыше вагона скоростного электропоезда "Ласточка" сообщением Тверь - Москва. На 621-м км перегона станций Сходня - Химки малолетний не удержался и упал с подвижного состава. От полученных телесных повреждений пострадавший скончался на месте происшествия", - сообщила она.

По данному факту начата доследственная проверка. Следователи устанавливают все обстоятельства и причины случившегося.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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