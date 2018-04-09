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Пропавшие в метель на горе у Красноярска туристы нашлись

Происшествия
9 апреля, 17:37 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 9, апреля. /ТАСС

В пресс-службе регионального главка МВД сообщили, что туристы самостоятельно вышли на станцию Жайма Партизанского района

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КРАСНОЯРСК, 9 апреля. /ТАСС/. Три туриста, пропавших в метель на горе Аргиджек в Манском районе Красноярского края, самостоятельно вышли на станцию Жайма. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

"Заблудившиеся в Манском районе туристы самостоятельно вышли на станцию Жайма Партизанского района", - сообщили в главке полиции.

Как сообщили ранее в краевом отряде "Спасатель", четыре туриста потеряли ориентир из-за метели и не смогли отыскать тропу, по которой поднялись на гору.

В понедельник утром с горы смогла спуститься женщина 1981 года рождения, сообщившая, что на вершине остались две женщины и мужчина.

Гора Аргиджек расположена в 200 км от Красноярска, ее высота 1 523 метра, здесь еще лежит снег. Она легкодоступна для туристов, которые совершают однодневные походы.

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