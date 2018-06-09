Двое уроженцев Таджикистана и житель КБР арестованы в Москве по подозрению в терроризме

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы санкционировал арест двух уроженцев Таджикистана и жителя Кабардино-Балкарии, подозреваемых в участии в террористической организации, содействии террористической деятельности и финансировании терроризма. Об этом ТАСС сообщила в субботу пресс-секретарь суда Юлия Котомина.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении жителя Кабардино-Балкарии Тлупова А. М., двух братьев из Таджикистана Туйчиева Б. А. и Туйчиева М. А. меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца, то есть до 5 августа", - сказала представитель суда.

Следствие инкриминирует им совершение преступлений по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ ("Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической"). Санкция этой статьи предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы.

"Кроме того, Туйчиеву Б. А. вменяется содействие террористической деятельности, вербовка и финансирование терроризма (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ)", - добавила она. В интересах следствия детали уголовного дела не раскрываются.