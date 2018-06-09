Площадь пожара в ТРЦ "Меншиков Холл" в Ленобласти выросла в три раза

ТАСС, 9 июня. Пожарные тушат пожар в ТРЦ "Меншиков Холл" в Ломоносове ленинградской области по второму номеру сложности из пяти возможных, сообщили ТАСС в региональном главке МЧС в субботу.

"Тушение ведется по второму номеру сложности, площадь пожара возросла до 300 кв. м", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что возгорание произошло на кровле торгово-развлекательного комплекса "Меншиков Холл" в городе Ломоносов в Ленобласти.

"При проведении ремонтных работ в реконструируемом двухэтажном здании ТРК "Меншиков Холл" на улице Кронштадской, дом 1, в городе Ломоносов произошел пожар", - сказал собеседник агентства. Информации о пострадавших нет.

В горадминистрации ТАСС сказали, что в момент ЧП в здании не было людей, сигнал о задымлении поступил в 16:45 мск. Представитель торгового центра сообщил ТАСС, что ТЦ находится на частичном ремонте. Здание, в котором начался пожар, является памятником культурного наследия.

Ранг сложности пожара в ТЦ "Меншиков Холл" в Ленобласти возрос до третьего: есть угроза распространения огня, сообщил ТАСС в субботу источник в экстренных службах.

"Ранг сложности пожара повышен до трех из пяти возможных. Существует угроза распространения огня", - сказал собеседник агентства.

Торгово-развлекательный комплекс "Меншиков Холл" в пригороде Санкт-Петербурга Ломоносове площадью более 4 тыс. кв. метров - один из самых крупных комплексов Петродворцового района. Он расположен на пересечении основных транспортных магистралей города Ломоносов и Ломоносовского района, железнодорожного вокзала города Ломоносова, морского вокзала, Краснофлотского шоссе.