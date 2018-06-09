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Площадь пожара в ТЦ "Меншиков Холл" под Петербургом возросла до 800 кв. м

Происшествия
9 июня, 18:17 дата обновления: 9 июня, 21:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июня. /ТАСС

Спасателям удалось локализовать пожар

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© Антон Ваганов/ТАСС

ТАСС, 9 июня. /ТАСС/. Площадь пожара в торговом центре "Меншиков Холл" под Санкт-Петербургом увеличилась и достигла 800 кв. м, сообщили ТАСС в экстренных службах.

"На данный момент площадь пожара составляет 800 кв. м. В готовность приведен противопожарный вертолет Ка-32", - сказал собеседник агентства. Пожару присвоен третий номер сложности из пяти возможных. На месте работают пожарно-спасательные подразделения, данных о пострадавших нет.

Возгорание произошло во время кровельных работ, загорелись битум и изоляционные материалы. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления МЧС. "При производстве кровельных работ в двухэтажном здании произошло возгорание битума и изоляционного материала", - сообщили в ведомстве.

Представитель администрации центра Роман Петрунинцев сообщил ТАСС, что в части ТЦ, где произошел пожар не было и арендаторов. "Там не было арендаторов. Об ущербе говорить пока рано. Собственником здания является ООО "Мода", - сказал собеседник агентства.

В отношении этой фирмы ранее прокуратура Петербурга проводила проверку. По ее результатам были возбуждены два административных дела о несоблюдении экологических и санитарно-эпидемиологических требований.

Он добавил, что во всем торговом центре порядка 15 арендаторов.

Пожарным удалось локализовать пожар в торговом центре "Меншиков Холл" под Санкт-Петербургом. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах. В свою очередь в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу сообщили о понижении ранга пожара до № 2.

"Распространение огня остановлено. На данный момент пожар локализован, его тушение продолжается", - сказал собеседник агентства. 

Прибывшая на место ЧП химико-радиометрическая лаборатория не выявила превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе.

Торгово-развлекательный комплекс "Меншиков Холл" в пригороде Санкт-Петербурга Ломоносове площадью более 4 тыс. кв. м - один из самых крупных комплексов Петродворцового района. Он расположен на пересечении основных транспортных магистралей города Ломоносов и Ломоносовского района, железнодорожного вокзала города Ломоносова, морского вокзала, Краснофлотского шоссе.

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