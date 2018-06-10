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Скворцова: специалисты федеральных учреждений готовы помочь пострадавшим в ДТП под Орлом

Происшествия
10 июня, 13:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июня. /ТАСС

Авария с автобусом произошла утром 10 июня, в результате ДТП четыре человека погибло, еще 12 находятся в больницах

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МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Специалисты федеральных учреждений в случае необходимости окажут содействие в организации медицинской помощи в связи с ДТП в Орловской области. Такое поручение дала министр здравоохранения Вероника Скворцова, сообщили в Минздраве РФ.

"В связи со столкновением пассажирского автобуса и грузового поезда в Орловской области министр Вероника Скворцова дала поручение специалистам федеральных учреждений в случае необходимости оказать необходимое содействие в организации медицинской помощи пострадавшим. Ситуация находится на контроле", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что на железнодорожном переезде недалеко от Орла столкнулись автобус и грузовой поезд. В результате ДТП четыре человека погибли, 12 госпитализированы.

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