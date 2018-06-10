Из многоэтажки в Петербурге из-за пожара эвакуировали 70 человек

ТАСС, 10 июня. Пожар произошел в семиэтажном жилом доме в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, пострадавших нет, сообщил в воскресенье ТАСС источник в экстренных службах.

"В доме 29 по улице Союза Печатников произошел пожар в квартире на шестом этаже из семи. Предварительно, никто не пострадал", - сказал собеседник агентства.

Из здания эвакуировали 70 человек, включая 10 детей.

Пожарные локализовали возгорание. "В настоящее время оно [возгорание] локализовано на площади 40 кв. м", - сказал источник в экстренных службах.

Он добавил, что пожару присвоен второй ранг сложности (из пяти). В готовность к вылету приведен вертолет Ка-32 МЧС РФ.