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СМИ: легкомоторный самолет разбился в Уэльсе

Происшествия
11 июня, 2:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, июня. /ТАСС

Два человека погибли

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ТАСС, 11 июня. Два человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета в Уэльсе в воскресенье. Об этом сообщила британская вещательная корпорация Би-би-си.

По ее данным, инцидент произошел в графстве Монмутшир. Спасательные бригады прибыли на место происшествия в 11:15 по местному времени (13:15 мск - прим. ТАСС). По словам очевидцев, на которых ссылается Би-би-си, во время полета у самолета остановился двигатель.

Отдел по расследованию авиационных происшествий министерства транспорта Великобритании выясняет причины катастрофы.

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