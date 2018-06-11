СМИ: легкомоторный самолет разбился в Уэльсе

ТАСС, 11 июня. Два человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета в Уэльсе в воскресенье. Об этом сообщила британская вещательная корпорация Би-би-си.

По ее данным, инцидент произошел в графстве Монмутшир. Спасательные бригады прибыли на место происшествия в 11:15 по местному времени (13:15 мск - прим. ТАСС). По словам очевидцев, на которых ссылается Би-би-си, во время полета у самолета остановился двигатель.

Отдел по расследованию авиационных происшествий министерства транспорта Великобритании выясняет причины катастрофы.