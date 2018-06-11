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Суд в Москве арестовал до 7 августа министра правительства Тверской области

Происшествия
11 июня, 16:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, июня. /ТАСС

В ближайшее время суд также изберет меру пресечения соучастникам Виктора Шафороста

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МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Чертановский суд Москвы санкционировал арест министра правительства Тверской области Виктора Шафороста, обвиняемого в поджоге автомобиля в столице. Об этом ТАСС сообщил в понедельник пресс-секретарь суда Станислав Ежов.

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"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Шафороста меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 7 августа", - сказал представитель суда.

Как ожидается, в ближайшее время суд также изберет меру пресечения трем соучастникам Шафороста: Аркадию Пилипенко, Ивану Курсанову и Артему Бритвину.

Все четверо были задержаны за повреждение автомобиля (ч. 2 ст. 167 УК РФ). По версии следствия, ночью 19 марта вблизи жилого дома в Харьковском проезде они из хулиганских побуждений подожгли автомобиль марки Toyota Highlander, причинив владельцу транспортного средства ущерб на сумму более 1 млн рублей.

Ранее суд отложил рассмотрение ходатайства следствия об аресте Шафороста и его сообщников на 72 часа. Заседание было перенесено по заявлению прокурора для предоставления дополнительных данных для обоснования избрания чиновнику меры пресечения в виде заключения под стражу.

Шафорост был назначен министром в апреле 2016 года, ранее он работал в правоохранительных органах. В правительстве региона он отвечает за эффективность использования бюджетных средств.

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