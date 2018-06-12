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СМИ: в Орландо взятых в заложники детей нашли мертвыми

Происшествия
12 июня, 7:19 UTC+3

Возраст погибших - от одного года до 11 лет

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НЬЮ-ЙОРК, 12 июня. /ТАСС/. Сотрудники полиции в городе Орландо (штат Флорида) обнаружили мертвыми четверых детей, а также мужчину, который около суток назад захватил их в заложники. Об этом сообщила в понедельник газета Orlando Sentinel.

Как отмечает издание, мужчина, имя которого Гэри Уэйн Линдси, покончил с собой. Ранее он был признан виновным в совершении нескольких преступлений, в том числе поджога, и находился на испытательном сроке. Личности погибших детей не раскрываются, ранее сообщалось, что им от одного года до 11 лет.

В воскресенье вечером в полицию поступил звонок от женщины, которая сообщила, что ее избил друг. Прибывшие правоохранители попытались задержать Линдси, однако в ответ на их действия он открыл огонь. В результате был серьезно ранен один из полицейских. После этого Линдси забаррикадировался в квартире с четырьмя детьми.

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