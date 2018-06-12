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Троих пострадавших при ЧП с катамараном в Волгограде выпишут из больницы во вторник

Происшествия
12 июня, 9:26 UTC+3 ВОЛГОГРАД ВОЛГОГРАД 12, июня. /ТАСС

Главврач лечебного учреждения назвала состояние пациентов удовлетворительным

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ВОЛГОГРАД, 12 июня. /ТАСС/. Две женщины и мужчина, которые были госпитализированы после столкновения на Волге катамарана и баржи, скорее всего будут выписаны во вторник, сообщила ТАСС главврач больницы скорой помощи №25 Волгограда Наталья Ляхова.

"Состояние всех троих пострадавших удовлетворительное, они настаивают на выписке, скорее всего, сегодня мы их выпишем", - сказала главврач.

Она уточнила, что у всех пострадавших было отмечено переохлаждение, а у одной женщины - ушиб легкого. Возраст пострадавших - от 33-х до 39 лет.

Катамаран столкнулся с баржей в понедельник вечером в 250 м от берега близ грузового порта Ворошиловского района Волгограда. По последним данным, в результате ЧП погибли 10 человек, судьба еще одного человека остается неизвестной. Были спасены пятеро пассажиров, позже трое их них были госпитализированы.

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Волгоградская область Столкновение баржи и катамарана на Волге
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