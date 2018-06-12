Спасатели завершили эвакуацию застрявших в горах Карачаево-Черкесии туристов

ЧЕРКЕССК, 12 июня. /ТАСС/. Спасатели провели эвакуацию 62 туристов, застрявших на 11 автомобилях в Карачаевском районе Карачаево-Черкесии, сообщили во вторник ТАСС пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Вечером 10 июня 59 человек оказались отрезанными от мира в горах КЧР из-за того, что горная река смыла бревенчатую переправу, и туристы отказываются от эвакуации без своего автотранспорта. Продуктами питания и питьевой водой они обеспечены, угрозы жизни и здоровью отдыхающих нет. Позже на эвакуацию согласились 42 человека.

"Эвакуация туристов завершена. Через реку Худес всего переправили с помощью пожарной автолестницы 62 человека, в том числе шесть детей. Самочувствие отдыхающих хорошее", - сказали в ведомстве, отметив, что в операции были задействованы 20 спасателей и шесть единицы техники.

В пресс-службе добавили, что минувшей ночью спасатели находились на противоположном берегу реки и готовы были в экстренной ситуации оказать помощь и провести эвакуацию. В Карачаево-Черкесии с 10 по 12 июня объявлено экстренное предупреждение в связи с возможными сильными ливнями и градом.