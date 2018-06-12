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Сорвавшуюся с горы в Бурятии туристку доставили в больницу

Происшествия
12 июня, 16:56 UTC+3 УЛАН-УДЭ

Женщина сорвалась с тропы и упала с высоты нескольких метров

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УЛАН-УДЭ, 12 июня. Спасатели эвакуировали женщину, пострадавшую при падении с горы в Бурятии, в больницу в Улан-Удэ, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе республиканского главка МЧС.

"Спасательные работы в Бурятии завершены. Вертолетом Ми-8 МЧС России пострадавшую доставили в Улан-Удэ, где она была передана в медицинское учреждение", - сообщили в ведомстве.

Женщина в составе группы (жители Иркутской области) совершала восхождение на пик Нефтяников в Кабанском районе Бурятии. "Она сорвалась с тропы, упала с высоты нескольких метров и получила травмы, ее товарищи сообщили о случившемся спасателям", - сказали в пресс-службе.

Для эвакуации пострадавшей и транспортировки ее в медучреждение были задействованы авиация МЧС России - вертолет Ми-8 и спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы.

Восхождение на пик Нефтяников - один из популярных маршрутов на горном хребте Хамар-Дабан, относится к экстремальному виду туризма.

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