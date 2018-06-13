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В Амурской области к тушению крупного лесного пожара привлекли около 180 человек

Происшествия
13 июня, 4:58 UTC+3 БЛАГОВЕЩЕНСК БЛАГОВЕЩЕНСК 13, июня. /ТАСС

В работах также задействовали 17 единиц техники, в том числе два вертолета Ми-8

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 июня. /ТАСС/. Около 180 человек задействованы на тушении крупного природного пожара, который действует в Селемджинском районе Амурской области. Всего за прошедшие сутки на территории региона зарегистрированы четыре возгорания, два из которых локализованы, сообщает в среду пресс-служба Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности (Амурского центра ГЗ и ПБ).

"За прошедшие сутки на территории Приамурья зарегистрировано четыре природных пожара. Из них локализованы два на площади более 17 тыс. га. Одно из возгораний находилось в 11 км от железнодорожной станции Дрогошевск Селемджинского района. На тушении работают 178 человек", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Амурского центра ГЗ и ПБ, крупный пожар в Селемджинском районе действует с 28 мая. Огнем охвачены 17,1 тыс. га тайги, угрозы населенным пунктам нет. "Железнодорожная станция Дрогошевск - единственная привязка к месту, чтобы обозначить район горения. Находится она в 11 км от места пожара, населенных пунктов вблизи нет", - уточнили в ведомстве.

На ликвидации пожара задействованы 178 человек парашютно-пожарной службы федерального резерв ФБУ "Авиалесоохрана", лесной охраны, арендаторы. Привлечено 17 единиц техники, в том числе два вертолета Ми-8.

Селемджинский район - единственный район в Приамурье, на территории которого действует режим ЧС в лесах.

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