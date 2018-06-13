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Адвокат: оперативники без разрешения суда прослушивали экс- замминистра культуры Пирумова

Происшествия
13 июня, 17:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июня. /ТАСС

Адвокат считает, что сотрудники правоохранительных органов фиксировали и прослушивали телефонные переговоры

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МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Правоохранительные органы без разрешения суда проводили прослушивание и фиксацию телефонных переговоров бывшего заместителя министра культуры РФ Григория Пирумова и других фигурантов дела о мошенничестве на 450 млн рублей при строительстве новых корпусов Эрмитажа, передает корреспондент ТАСС из зала Мосгорсуда, где рассматривается жалоба на арест руководителя группы компаний "Роспан" Никиты Колесникова.

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"Сотрудники правоохранительных органов осуществляли фиксацию и прослушивание телефонных переговоров без разрешения суда. В деле есть только рапорт оперативного сотрудника и больше ничего", - сказал адвокат.

По данным следствия, Пирумов, Колесников и директор департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры Борис Мазо, скрывшийся от следствия и арестованный заочно, организовали заключение государственного контракта без реального намерения его исполнить. При этом большая часть полученных в качестве аванса денег была перечислена в подконтрольные им организации. Фигурантам дела предъявлены обвинения в хищении 450 млн рублей.

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