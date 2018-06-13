Адвокат: оперативники без разрешения суда прослушивали экс- замминистра культуры Пирумова

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Правоохранительные органы без разрешения суда проводили прослушивание и фиксацию телефонных переговоров бывшего заместителя министра культуры РФ Григория Пирумова и других фигурантов дела о мошенничестве на 450 млн рублей при строительстве новых корпусов Эрмитажа, передает корреспондент ТАСС из зала Мосгорсуда, где рассматривается жалоба на арест руководителя группы компаний "Роспан" Никиты Колесникова.

"Сотрудники правоохранительных органов осуществляли фиксацию и прослушивание телефонных переговоров без разрешения суда. В деле есть только рапорт оперативного сотрудника и больше ничего", - сказал адвокат.

По данным следствия, Пирумов, Колесников и директор департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры Борис Мазо, скрывшийся от следствия и арестованный заочно, организовали заключение государственного контракта без реального намерения его исполнить. При этом большая часть полученных в качестве аванса денег была перечислена в подконтрольные им организации. Фигурантам дела предъявлены обвинения в хищении 450 млн рублей.