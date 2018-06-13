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Суд Киева обязал прокуратуру доработать обвинительный акт по делу об убийстве Вороненкова

Происшествия
13 июня, 17:03 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 13, июня. /ТАСС

Шевченковский районный суд продлил до 11 августа арест обвиняемым Ярославу Тарасенко и Александру Лосю

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КИЕВ, 13 июня. /ТАСС/. Шевченковский районный суд Киева вернул прокуратуре на доработку обвинительный акт по делу об убийстве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Об этом в среду сообщило агентство "Укринформ".

"Посоветовавшись в совещательной комнате суд постановил вернуть обвинительный акт прокурору на доработку", - цитирует агентство итоговое заявление председательствующего судьи Виталия Циктича.

Также суд продлил двум обвиняемым по данному уголовному делу Ярославу Тарасенко и Александру Лосю меру пресечения в виде содержания под стражей до 11 августа.

Денис Вороненков вместе с супругой - оперной певицей Марией Максаковой - в октябре 2016 года переехал жить на Украину. 23 марта 2017 года бывший депутат был убит возле гостиницы "Премьер Палас" в центре Киева. В октябре 2017 года генпрокурор Украины объявил, что фактическим заказчиком убийства был бывший гражданский муж Максаковой - Владимир Тюрин. Мотивы убийства, по версии следствия, были как личные, так и политические.

Национальная полиция Украины объявила в розыск Владимира Тюрина, разместив соответствующую запись на сайте украинского МВД. Ему инкриминируют статью Уголовного кодекса "Умышленное убийство, совершенное по заказу по предварительному сговору группой лиц из корыстных побуждений".

Причастными к убийству считаются еще несколько человек. Так, обвиняемыми проходят Ярослав Тарасенко и Александр Лось, которым инкриминируют умышленное убийство и соучастие в преступлении. Также прокуратура предъявила обвинение в организации и совершении убийства Вороненкова гражданам Украины Юрию Василенко и Ярославу Левенцу, которые находятся в розыске.

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