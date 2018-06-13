Ярошенко переводят в другое место заключения

ВАШИНГТОН, 13 июня. /ТАСС/. Американские власти приняли решение перевести осужденного в США на 20 лет российского гражданина Константина Ярошенко в другое место заключения из тюрьмы "Форт-Дикс". Об этом на своей странице в Facebook в среду сообщило посольство России в Соединенных Штатах.

"По полученной посольством информации, российский гражданин К. В. Ярошенко, несправедливо осужденный в США на 20 лет, переводится из тюрьмы "Форт-Дикс" в Нью-Джерси в другое место заключения. В настоящее время россиянин находится во временном изоляторе в Нью-Йорке", - сообщили в дипмиссии.

Там отметили, что "посольство совместно с генконсульством России в Нью-Йорке держит ситуацию с переводом российского гражданина на контроле". "Продолжаем оказывать ему всю необходимую консульско-правовую помощь", - резюмировали представители посольства.

Ранее адвокат Алексей Тарасов, представляющий интересы Ярошенко, сообщил, что добивается перевода россиянина из спецблока тюрьмы "Форт-Дикс". До этого Ярошенко был помещен в карцер, несмотря на диарею и проблемы с желудком, он находится там уже более месяца.