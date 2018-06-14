Адвокат Ярошенко рассказал о причинах перевода летчика в другую тюрьму

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 июня. /ТАСС/. Россиянин Константин Ярошенко, приговоренный в США к 20 годам тюремного заключения, переводится из тюрьмы Форт-Дикс в штате Нью-Джерси в другое учреждение в связи с угрозой для его безопасности, сообщил ТАСС по телефону адвокат россиянина Алексей Тарасов.

"Можем подтвердить данную информацию, что Ярошенко переводят в другую тюрьму. <…> Что касается причин - причины касаются безопасности Константина Ярошенко, в связи с инцидентом в конце предыдущего месяца, когда на него было совершено нападение, и после чего он был помещен в спецблок. То есть, чтобы исключить угрозу в отношении Ярошенко, администрация решила его перевести в другую тюрьму", - сказал он.

Тарасов также сообщил, что пока не знает, где именно находится Ярошенко, "он в процессе перевода, поэтому эта информация разглашаться не будет". Он добавил, что предпринимает попытки связаться с ним, но после помещения летчика в спецблок адвокат с ним не контактировал и общался только с администрацией Форта-Дикс и российскими дипломатами. Адвокат россиянина предполагает, что перевод Ярошенко - это решение "тюремной системы", а не самого летчика.

В среду пресс-служба посольства РФ в США сообщила о переводе Ярошенко из тюрьмы Форт-Дикс во временный изолятор в Нью-Йорке. Тарасов ранее заявлял, что добивается перевода россиянина из спецблока тюрьмы Форт-Дикс. До этого Ярошенко был помещен в карцер, несмотря на проблемы с желудком и кишечником, он находится там уже более месяца.

Как сообщили ТАСС в среду в американском Бюро тюрем, Ярошенко сейчас переведен в тюрьму Metropolitan Detention Center в Бруклине. Эта тюрьма, рассчитанная на 1864 заключенных, расположена в восточной части Нью-Йорка. Представитель администрации тюрьмы в беседе с корреспондентом ТАСС не смогла уточнить, будет ли находиться россиянин в этой тюрьме длительное время или вскоре его переведут в другую тюрьму.

Дело Ярошенко

Ярошенко осужден в США 7 сентября 2011 года. Он полностью отрицает вину и считает свой арест провокацией, а дело сфабрикованным. В США летчик был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. Действовавшие под прикрытием американские агенты Федерального управления по борьбе с распространением наркотиков уличили Ярошенко в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина.

Официальные представители властей РФ и семья летчика, которая находится в Ростове-на-Дону, неоднократно обращались к США с просьбой выдать Ярошенко российской стороне.

