Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.06:
$ 63.12
€ 74.14
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Адвокат Ярошенко рассказал о причинах перевода летчика в другую тюрьму

Происшествия
14 июня, 1:28 дата обновления: 14 июня, 1:45 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 14, июня. /ТАСС

Андрей Тарасов заявил, что в конце прошлого месяца на его подзащитного было совершено нападение

Поделиться
Материал из 1 страницы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 июня. /ТАСС/. Россиянин Константин Ярошенко, приговоренный в США к 20 годам тюремного заключения, переводится из тюрьмы Форт-Дикс в штате Нью-Джерси в другое учреждение в связи с угрозой для его безопасности, сообщил ТАСС по телефону адвокат россиянина Алексей Тарасов.

"Можем подтвердить данную информацию, что Ярошенко переводят в другую тюрьму. <…> Что касается причин - причины касаются безопасности Константина Ярошенко, в связи с инцидентом в конце предыдущего месяца, когда на него было совершено нападение, и после чего он был помещен в спецблок. То есть, чтобы исключить угрозу в отношении Ярошенко, администрация решила его перевести в другую тюрьму", - сказал он.

Тарасов также сообщил, что пока не знает, где именно находится Ярошенко, "он в процессе перевода, поэтому эта информация разглашаться не будет". Он добавил, что предпринимает попытки связаться с ним, но после помещения летчика в спецблок адвокат с ним не контактировал и общался только с администрацией Форта-Дикс и российскими дипломатами. Адвокат россиянина предполагает, что перевод Ярошенко - это решение "тюремной системы", а не самого летчика.

В среду пресс-служба посольства РФ в США сообщила о переводе Ярошенко из тюрьмы Форт-Дикс во временный изолятор в Нью-Йорке. Тарасов ранее заявлял, что добивается перевода россиянина из спецблока тюрьмы Форт-Дикс. До этого Ярошенко был помещен в карцер, несмотря на проблемы с желудком и кишечником, он находится там уже более месяца.

Как сообщили ТАСС в среду в американском Бюро тюрем, Ярошенко сейчас переведен в тюрьму Metropolitan Detention Center в Бруклине. Эта тюрьма, рассчитанная на 1864 заключенных, расположена в восточной части Нью-Йорка. Представитель администрации тюрьмы в беседе с корреспондентом ТАСС не смогла уточнить, будет ли находиться россиянин в этой тюрьме длительное время или вскоре его переведут в другую тюрьму.

Дело Ярошенко

Ярошенко осужден в США 7 сентября 2011 года. Он полностью отрицает вину и считает свой арест провокацией, а дело сфабрикованным. В США летчик был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. Действовавшие под прикрытием американские агенты Федерального управления по борьбе с распространением наркотиков уличили Ярошенко в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина.
Официальные представители властей РФ и семья летчика, которая находится в Ростове-на-Дону, неоднократно обращались к США с просьбой выдать Ярошенко российской стороне.
 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Судебные преследования россиян за рубежом
Страны
США Россия Либерия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Эксперты: флешмоб в поддержку уволенной из-за фото учительницы истории достоин уважения
2
Помощь президента: что менялось в жизни россиян после обращения на "Прямую линию"
3
Путин освободил Клименко от должности советника президента
4
Кабмин РФ в четверг рассмотрит законопроект об изменениях в пенсионное законодательство
5
Энергоснабжение Крыма полностью восстановлено
6
Законопроект о пенсионном возрасте могут принять в первом чтении до конца весенней сессии
7
ОЗХО подтвердила использование зарина и хлора в Сирии
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости