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Вертолет совершил аварийную посадку на Таймыре

Происшествия
14 июня, 7:56 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 14, июня. /ТАСС

В результате инцидента никто не пострадал

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КРАСНОЯРСК, 14 июня. /ТАСС/. Вертолет Ми-2 совершил аварийную посадку на севере Красноярского края, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

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"14 июня в 09:55 крск (5:55 мск) поступила информация об аварийной посадке вертолета Ми-2 в Таймырском муниципальном районе. В 10:00 (6:00 мск) на место аварийной посадки из аэропорта "Алыкель" направлен борт Ми-8 Сибирского авиационного поисково-спасательного центра", - сообщили в ведомстве.

Как уточнили в МЧС, на борту аварийного вертолета - два пилота и пять пассажиров, никто не пострадал.

Вертолет принадлежит авиакомпании "АэроГео".

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