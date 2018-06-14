Вертолет совершил аварийную посадку на Таймыре

КРАСНОЯРСК, 14 июня. /ТАСС/. Вертолет Ми-2 совершил аварийную посадку на севере Красноярского края, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

"14 июня в 09:55 крск (5:55 мск) поступила информация об аварийной посадке вертолета Ми-2 в Таймырском муниципальном районе. В 10:00 (6:00 мск) на место аварийной посадки из аэропорта "Алыкель" направлен борт Ми-8 Сибирского авиационного поисково-спасательного центра", - сообщили в ведомстве.

Как уточнили в МЧС, на борту аварийного вертолета - два пилота и пять пассажиров, никто не пострадал.

Вертолет принадлежит авиакомпании "АэроГео".