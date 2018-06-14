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Следствие просит суд арестовать главу Серпуховского района за должностное преступление

Происшествия
14 июня, 16:40 UTC+3

Александр Шестун обвиняется в превышении должностных полномочий

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МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Следственные органы просят суд арестовать главу Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна, обвиняемого в превышении должностных полномочий.

"В Басманный суд поступило ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, то есть до 13 августа 2018 года, в отношении главы Серпуховского муниципального района Московской области Шестуна Александра Вячеславовича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ", - уточнили в суде.

Накануне адвокат Шестуна Павел Беспалов сообщал о том, что в доме главы района силовики провели обыск, который длился более шести часов. По имеющейся у адвоката информации, в отношении Шестуна возбуждено дело по подозрению в мошенничестве с земельными участками. По словам адвоката, "этим событиям" 10-15 лет и Шестун не имеет к ним никакого отношения.

Наказание по статье 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий") предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

 

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