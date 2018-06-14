Суд продлил арест фигуранта дела хищениях при строительстве новой сцены МДТ в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Срок пребывания под стражей фигуранта дела о хищениях при строительстве новой сцены Малого драматического театра Петербурга Максима Корнеева продлен. Такое решение принял Смольнинский районный суд, сообщила объединенная пресс-служба судов города.

"Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Максима Корнеева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере"), сроком на два месяца, по 15 августа", - говорится в сообщении.

Заказчиком строительства новой сцены МДТ по договору с Минкультуры РФ является ФГКУ "Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации". В 2013 году дирекция заключила госконтракт с "Театрально-декорационными мастерскими" на проектирование здания новой сцены. Прием и оплату выполненных работ также осуществляла дирекция.

Компания "Стройсоюз СВ", руководителем которой был Максим Корнеев, выиграла конкурс на строительство новой сцены театра, но позже договор с ней расторгли. По версии следствия, Корнеев с октября 2015 года по март 2016 года совершил хищение денежных средств на общую сумму не менее 45,538 млн рублей.