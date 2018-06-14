Россиянина Ярошенко переведут в тюрьму Лоретто в штате Пенсильвания

НЬЮ-ЙОРК, 14 июня. /ТАСС/. Россиянин Константин Ярошенко, приговоренный в США к 20 годам тюремного заключения, будет в ближайшее время переведен в тюрьму Лоретто (Federal Correction Institution Loretto) в штате Пенсильвания. Об этом ТАСС сообщил в четверг консул генерального консульства РФ в Нью-Йорке Артем Теванян.

"Константин Ярошенко был на днях переведен из карцера в тюрьме Форт-Дикс в штате Нью-Джерси в пересыльную тюрьму Metropolitan Detention Center в нью-йоркском районе Бруклин, - отметил консул, в течение часа говоривший с осужденным. - Сейчас Ярошенко находится в двухместной камере, откуда заключенных в течение дня выпускают на прогулку. Его могут перевести в Лоретто в любой момент. Перевозка заключенных осуществляется специальным автобусом и пока нет конкретной информации, когда это может случиться".

"Как только Константина Ярошенко доставят в тюрьму Лоретто, мы посетим его там, чтобы проверить условия содержания", - добавил собеседник агентства.

Мужская тюрьма Лоретто расположена в юго-западной части штата Пенсильвания в 140 км к востоку от Питтсбурга. Она была построена в 1985 году и рассчитана на содержание 988 заключенных.