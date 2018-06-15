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Защита Вороненкова ознакомилась с делом о мошенничестве и просит его закрыть

Происшествия
15 июня, 8:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, июня. /ТАСС

Свою позицию адвокат Андрей Гривцов мотивировал отсутствием убедительных доказательств вины убитого экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова

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МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Защита Дениса Вороненкова, обвиняемого в мошенничестве и организации фальсификации государственного реестра юридических лиц, закончила ознакомление с материалами дела и просит Генпрокуратуру РФ его закрыть в связи со смертью экс-депутата Госдумы. Об этом ТАСС сообщил в пятницу адвокат Андрей Гривцов.

После возбуждения этого дела Вороненков сбежал в Киев, где позже был убит. Расследование дела о мошенничестве продолжилось, так как сын и бывшая жена Вороненкова не стали настаивать на прекращении расследования в связи с его смертью. Вдова экс-депутата Мария Максакова также не возражала против закрытия дела.

"После завершения ознакомления с материалами [дела] в четверг мы заявили жалобу на имя генпрокурора РФ, в которой поставлен вопрос о возвращении следователю уголовного дела без утверждения обвинительного заключения для его последующего прекращения", - сказал защитник.

Свою позицию в жалобе адвокат Андрей Гривцов мотивировал "как отсутствием убедительных доказательств вины Вороненкова, так и позицией самого генпрокурора, который неоднократно высказывался об отсутствии оснований для привлечения экс-депутата к уголовной ответственности". "Официальная переписка генпрокурора РФ с председателем СК РФ имеется в материалах уголовного дела. При этом лично генпрокурор в этих документах приводил те же доводы, на которые ссылается защита - об отсутствии доказательств", - отметил Гривцов, добавив, что "с этого момента, как следует из материалов дела (их насчитывается 80 томов), никаких новых доказательств добыто не было".

Как уточнил адвокат, защита ходатайствовала перед следователем о прекращении уголовного преследования по тем же основаниям. В случае несогласия с данным ходатайством, подчеркнул Гривцов, следователь составит по делу обвинительное заключение и направит его вместе с материалами дела прокурору, который в свою очередь в течении 10 суток должен утвердить или не утвердить обвинительное заключение. "В случае утверждения дело будет оправлено в суд для рассмотрения по существу", - сказал защитник.

Дело Вороненкова

Экс-депутат был убит в Киеве 23 марта 2017 года. В России против него было возбуждено и расследовалось уголовное дело по обвинению в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и организации фальсификации сведений Единого государственного реестра юридических лиц (ст. 170.1 УК РФ).

В декабре 2014 года СК РФ направил в Госдуму материалы о лишении Вороненкова депутатской неприкосновенности в связи с уголовным делом по факту рейдерского захвата здания в центре Москвы. В апреле 2015 года СК отправил в Генпрокуратуру документы на привлечение его к ответственности в качестве обвиняемого. В октябре 2016 года он уехал на Украину. 15 февраля 2017 года вынесено постановление о привлечении экс-депутата в качестве обвиняемого, а 3 марта Басманный суд Москвы санкционировал его заочный арест.

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Персоны
Вороненков, Денис Николаевич
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Убийство Дениса Вороненкова
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