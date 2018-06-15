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В Амурской области сняли особый противопожарный режим

Происшествия
15 июня, 9:24 UTC+3 БЛАГОВЕЩЕНСК БЛАГОВЕЩЕНСК 15, июня. /ТАСС

По данным регионального центра гражданской защиты и пожарной безопасности, действующих пожаров на территории области нет

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 июня. /ТАСС/. Особый противопожарный режим, действующий с апреля на территории Амурской области, отменен. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности (ГЗ и ПБ).

"С пятницы в связи с нормализацией пожарной обстановки на территории Амурской области отменен особый противопожарный режим. Силы и средства Амурской областной территориальной подсистемы РСЧС действуют в режиме функционирования "Повышенная готовность" в связи с неблагоприятными погодными явлениями - циклон", - говорится в сообщении.

По данным Амурского центра ГЗ и ПБ, на территории региона действующих пожаров нет, термоточек не зарегистрировано.

По информации амурских синоптиков, в ближайшие два дня в регионе ожидается циклон - ливневые дожди, грозы, ветер юго-восточный с порывами до 12 м/с.

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