В Амурской области сняли особый противопожарный режим

БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 июня. /ТАСС/. Особый противопожарный режим, действующий с апреля на территории Амурской области, отменен. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности (ГЗ и ПБ).

"С пятницы в связи с нормализацией пожарной обстановки на территории Амурской области отменен особый противопожарный режим. Силы и средства Амурской областной территориальной подсистемы РСЧС действуют в режиме функционирования "Повышенная готовность" в связи с неблагоприятными погодными явлениями - циклон", - говорится в сообщении.

По данным Амурского центра ГЗ и ПБ, на территории региона действующих пожаров нет, термоточек не зарегистрировано.

По информации амурских синоптиков, в ближайшие два дня в регионе ожидается циклон - ливневые дожди, грозы, ветер юго-восточный с порывами до 12 м/с.