Бывший полицейский Черкесска получил девять лет колонии за избиение до смерти задержанного

ЧЕРКЕССК, 15 июня. /ТАСС/. Черкесский городской суд в пятницу приговорил к девяти годам колонии бывшего заместителя начальника местной полиции Руслана Рахаева, который обвинялся в избиении до смерти задержанного. Слушание по делу проводилось в третий раз, сообщил ТАСС пресс-секретарь Верховного суда Карачаево-Черкесии (КЧР) Солтан Байрамуков.

"Суд признал Рахаева виновным в инкриминируемом преступлении и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет с отбыванием в колонии строгого режима. Суд также постановил взыскать 1 млн рублей в пользу потерпевшей стороны, запретить Рахаеву в течение двух лет занимать должности в правоохранительных органах и лишить его звания капитана полиции", - сказал Байрамуков.

Бывший полицейский вину не признал.

Гособвинение просило для Рахаева 13 лет колонии.

Дело полицейского

По версии следствия, 6 октября 2011 года сотрудники отдела МВД по Черкесску задержали двух мужчин, находившихся в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. На следующий день Рахаев избил одного из них в своем кабинете, мужчина скончался до приезда скорой помощи. Рахаев скрылся и был задержан 29 февраля 2012 года на территории Кабардино-Балкарии.

В июле 2013 года он был осужден на 13 лет лишения свободы, в октябре того же года приговор был отменен Верховным судом КЧР из-за процессуальных нарушений. По делу было назначено повторное следствие, а экс-полицейский отпущен под подписку о невыезде.

В июне 2015 года дело вновь поступило в Черкесский городской суд, который 3 ноября 2016 года вернул его в прокуратуру. В решении инстанции отмечалось, что дело возвращено с целью "устранения препятствий для рассмотрения судом". Судья на процессе отмечал, что из материалов дела "невозможно утвердительно говорить о виновности или невиновности Рахаева".