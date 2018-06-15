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Защита главы Серпуховского района Подмосковья обжаловала арест

Происшествия
15 июня, 15:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, июня. /ТАСС

Ранее Александру Шевтуну была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 13 августа.

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МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Защита главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна, обвиняемого в превышении должностных полномочий при предоставлении четырех земельных участков под строительство торговых центров стоимостью около 62 млн рублей, обжаловала арест. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

"В Басманном суде зарегистрирована апелляционная жалоба адвоката Беспалова П. А., представляющего интересы обвиняемого Шестуна А. В., на постановление суда от 14 июня 2018 года об избрании последнему меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала представитель суда.

Басманный суд накануне удовлетворил ходатайство следствия и избрал Шестуну меру пресечения в виде содержания под стражей до 13 августа.

Шестун обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий", наказание по ней - лишение свободы на срок от 3 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Перед заседанием Басманного суда Москвы в четверг Шестун сказал журналистам, что не признает вину в инкриминируемом преступлении, назвал уголовное преследование в его отношении "полной заказухой по беспределу". В суде он добавил, что дело в его отношении возбуждено для воспрепятствования его переизбранию и борьбе против мусорных полигонов. Серпуховской муниципальный район - единственный в Московской области, где сохранился институт избрания главы администрация. Ранее в районе прошли митинги против расширения мусорного полигона.

По словам адвоката Шестуна Павла Беспалова, его клиент не имеет отношения к мошенничеству с земельными участками. Как сообщил в четверг в суде представитель Следственного комитета РФ, с 2008 год по 2014 год Шестун осуществил незаконную передачу четырех земельных участков в Серпуховском районе Московской области, нанеся тем самым ущерб в размере более 62 млн рублей.

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