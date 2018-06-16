СК начал проверку из-за крушения Як-52 в Алтайском крае

БАРНАУЛ, 16 июня. /ТАСС/. Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ проводит проверку по факту крушения частного самолета Як-52 и гибели двух человек, находившихся на борту, в Алтайском крае. В ближайшее время будет возбуждено уголовное дело, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"Обстоятельства [крушения] - при взлете или посадке - пока неизвестны. Проверка организована, следователи выехали для осмотра места происшествия. В ближайшее время будет возбуждено уголовное дело", - уточнили в пресс-службе.

Одним из пилотов был Сергей Кузнецов - чемпион России по высшему пилотажу и глава аэроклуба "Открытое небо", который занимался подготовкой и проведением авиашоу в Барнауле. Об этом сообщил ТАСС руководитель краевого Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ), друг погибших Николай Радостев.

"Это [один из погибших] Сергей Кузнецов - начальник и хозяин аэроклуба "Открытое небо", кандидат в мастера спорта, все праздники он организовывал и проводил, и [второй погибший] его напарник Денис Колбин", - сказал он.

Радостев также пояснил, что разбившийся самолет принадлежал Кузнецову.

Легкомоторный самолет Як-52 упал в 10 км юго-восточнее города Новоалтайска, в 500 метрах от взлетно-посадочной полосы аэродрома Гелион около 17:00 по местному времени (13:00 мск). Спортивная летная база, где случилось происшествие, находится рядом с федеральной трассы Р-256 "Чуйский тракт" и комплексом придорожного питания "Облепиха". Погода в районе происшествия 16 июня солнечная, ветра нет, плюс 26 градусов.